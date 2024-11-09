شكرا لقرائتكم خبر عن عمر دياب يقدم ميدلي أغانيه بحفله في الشيخ زايد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الفنان الكبير عمرو دياب، حفلاً غنائيًا، مساء أمس بمدينة الشيخ زايد على الطريق الصحراوي، بحضور عدد كبير من جمهوره، حيث المسرح الحفل على أغنية "يا أنا يا لأ" وبعدها غنى "ده لو اتساب" و"بحبه" و"برج الحوت".

وقام بغناء ميدلي لعدد من الأغاني القديمة منها "قمرين ونور العين والعالم الله وليلي نهاري وكان طيب وأيام وبنعيشها ومعاك بجد ويدق الباب وتنسى واحدة".

واستعاد عمرو دياب خلال الحفل الذكريات مع الجمهور وبالتحديد خلال غنائه "وغلاوتك" التي أشعلت الاجواء، كما غنى "شكرا من هنا لبكرة" واختتم الحفل على أنغام "هتدلع".

وكان النجم الكبير عمرو دياب أحيى مؤخرا حفلاً غنائيًا على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، حيث صعد إلى المسرح على أنغام أغنيته الشهيرة "يا أنا يا لأ"، وعلى مدار ساعتين تفاعل الحضور مع الهضبة الذي قدم لهم باقة متنوعة من أشهر أغانيه مثل: ده لو اتساب، برج الحوت، أنت الحظ، وياه، قمرين، العالم الله، نور العين، ليلي نهاري، وغلاوتك، واختتم الحفل بأغنية هتدلع.



عمرو دياب



حفل عمرو دياب

النجم عمرو دياب



عمرو دياب من حفله الغنائى



عمرو دياب يقدم باقة من أغاني



أغاني عمرو دياب



حفل الهضبة

