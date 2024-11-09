شكرا لقرائتكم خبر عن عصام زكريا: توسعنا هذا العام في دور عرض "القاهرة السينمائي" لجذب جمهور أكبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث عصام زكريا مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن تفاصيل الدروة الـ 45 من المهرجان، وكيفية رغبته في جذب أكبر عدد من الجمهور إلى أفلام المهرجان، وفتح منافذ جديدة لهم.

وقال عصام زكريا خلال بيان صحفي: "هذا العام توسع المهرجان خارج أسوار دار الأوبرا التي حوصر فيها لسنوات، وكذلك خارج النطاق الجغرافي التقليدي لمنطقة وسط القاهرة، القاهرة كبيرة جدًا ومترامية الأطراف وليس فقط وسط القاهرة، بالإضافة إلى قاعة سينما الزمالك وقاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية، لدينا الآن قاعات عرض في التجمع الخامس والشيخ زايد، وراعينا في اختيار برنامج عروض الأفلام في هذه القاعات أن تناسب الجمهور العام وأن تكون جذابة جماهيريًا.

وتابع: "هناك حرص بشكل عام في برمجة عروض الأفلام على أن تكون مناسبة لقاعات وتوقيتات العرض والجمهور، وأفلام السينمات العامة خارج الأوبرا بالتأكيد تراعي أنها موجهة للجمهور العام، أما أفلام المسرح الكبير في دار الأوبرا تكون أقرب للحالة الاحتفائية والسجادة الحمراء، في حين أفلام المسرح الصغير وسينما الهناجر فهي أفلام تميل إلى الفنية، لدينا خطط للتوسع في القاهرة ومدن أخرى ندرسها حسب مسار الدورة الحالية ومدى إقبال الجمهور".

تقام الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 13 لـ 22 نوفمبر الجاري، في دار الأوبرا المصرية، ومن المقرر ان يشهد حفل الافتتاح تكريم أحمد عز، والمخرج يسرى نصر الله، والمخرج وكاتب السيناريو دانيس تانوفيتش.