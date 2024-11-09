شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر عضو لجنة تحكيم بمهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، برئاسة الدكتورة داليا همام، المخرج المسرحي والكاتب الصحفي جمال عبد الناصر لعضوية لجن تحكيم مسابقة العروض المسرحية لذوي الهمم خلال الدورة الثانية من المهرجان والمعروفة بـ (دورة الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي)، والتي تقام خلال الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر الحالي، بأكاديمية الفنون.

وضمت لجنة تحكيم أيضا: الدكتور شوكت المصري، الفنانة وفاء الحكيم، الدكتور على الجنفدى، الإعلامي عبد الحميد السيد، وتكونت لجنة مشاهدة واختيار عروض ذوي الهمم، من: د. داليا همام، د. أميرة الشوادفي، د.على الجنفدى، ومهندسة الديكور نهاد السيد.

وجدير بالذكر أن جمال عبد الناصر، ممثل ومخرج وناقد فني ، درس التمثيل فى استوديو مركز الإبداع الفنى مع المخرج الكبير خالد جلال، كما درس الإخراج فى الدفعة الثانية باستوديو مركز الإبداع الفنى، شارك كممثل في مسرحيات "روح وجسد" للمخرج عادل سعيد، والتي شاركت بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، ومسرحية "الإسكافي ملكا" مع المخرج خالد جلال، وعدة مسلسلات تليفزيونية مثل: مولانا العاشق، العميل 1001، أيوب، وفيلم "حظ سعيد"، قام بإخراج 18 عملاً مسرحيًا، منها: (الدنيا رواية هزلية) لتوفيق الحكيم، و(حكاية طرابلسية)، ويشارك حاليا كممثل في مسرحية (فارس يكشف المستور) أمام النجم الكبير محمد صبحي، له 4 اصدارات هي: الأستاذ سيرة ومسيرة عن الفنان محمد صبحي، عم صلاح عن المسيرة الفنية للفنان صلاح عبد الله، والمتمردة إلهام شاهين، أحمد بدير سلاسة الأداء وتنوع التجربة.

الدورة الثانية من مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي تحمل اسم الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي، وستقام في الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر 2024، برئاسة الدكتورة داليا همام، والرئيس الشرفي للمهرجان الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ويقام المهرجان تحت رعاية جمعية الفن والثقافة بتاح، بالتعاون مع ادارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة والرعاية الأدبية لوزارة الثقافة المصرية ورعاية وزارة الشباب والرياضة.