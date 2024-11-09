الأميرة تشارلين تكشف لأول مرة عن صفات التوأمين جاك وغابريلا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 نوفمبر 2024 02:49 مساءً - حياة الملوك والأمراء لا تقتصر على الأدوار الملكية والمناسبات والحفلات العامة، بل إن لديهم جانباً آخر يحتفظون به بعيداً عن الأضواء والتساؤلات والارتباطات؛ وهو الجانب العائلي. فأفراد العائلات المالكة هم أيضاً آباء وأمهات، لديهم أطفال، ويعملون على تربيتهم؛ وفقاً لمعايير معينة وبروتوكولات دقيقة، لأنهم سيصبحون ملوك وملكات الغد.

وعن دورها كأم تقوم بتربية توأمين، تحدثت الأميرة تشارلين، أميرة موناكو، عن تربية ابنها وابنتها التوأمين، والصعاب التي تواجهها في دورها كأم.

الأميرة تشارلين تكشف عن جزء من شخصية توأميها

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في مقابلة مع مجلة "غالا" الفرنسية Gala، تحدثت الأميرة تشارلين، 46 عاماً، عن طباع توأميها؛ جاك وغابريلا، البالغيْن من العمر 9 سنوات، واللذيْن سيُكملان سن العاشرة الشهر المقبل، وشاركت لمحة حول التجربة الفريدة لتربية توائم.

قالت الأميرة إن ابنها وابنتها يتشاركان في صفة؛ وهي أنهما "فضوليان"، وأوضحت: "غابرييلا فضولية للغاية. إنها مفتونة جداً بالعالم والحياة بشكلٍ عام. تطرح الكثير من الأسئلة وتطلب الكثير من الاهتمام". أما عن جاك، فقالت عنه أميرة موناكو: "جاك فضولي ومراقب. أكثر تحفظاً، فهو هادئ جداً بطبيعته. ورغم أن التوأمين لديهما فضول مشترك، إلا أن المحادثات التي أجريها مع جاك وتلك التي أجريها مع غابرييلا مختلفة للغاية، وكذلك الوقت الذي أمضيه معهما".

وأعربت زوجة الأمير ألبرت عن حزنها؛ لأنها لم تكن قادرة دائماً على قضاء الوقت الكافي مع توأميها كما تريد، حيث أخبرت المنفذ (ووفقاً لمجلة Hello!) أنه من الصعب إيجاد الوقت لقضاء وقت فردي معهما. وأضافت: "الوقت الفردي كان ضرورياً عندما تكونين والدة لتوأمين".

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الأمير ألبرت يتحدث عن توأميه

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تحدث الأمير ألبرت العام الماضي عن شخصيات طفليه، في مقابلة مع مجلة People، حيث قال عن غابرييلا: "إنها لا تزال تتمتع بتلك اللمحة الشقية الصغيرة في عينيها. لديها شخصيتها الصغيرة الخاصة وأحياناً تفعل أشياء، ستحاول استخدام شقيقها وإيقاعه في المتاعب". وأضاف: "لكن جاك يقف في وجهها الآن، وعندما يمل، يقول لا! لذا فهو لا يسحقه شخصيتها القوية".

ومع قيامهما بمزيد من الخروجات العامة، قال الأمير ألبرت إن غابرييلا قد تشعر أحياناً بعدم الارتياح قليلاً حول الكثير من الناس، لذلك يتدخل جاك لمساعدتها. وقال: "يتحدث جاك أكثر، ويتفاعل أكثر، في الأماكن العامة".

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الأميرة تشارلين الزوجة والأم

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بعد أعوام من العلاقة الرومانسية التي جمعت الزوجين الأمير ألبرت والأميرة تشارلين، وتحديداً في يونيو 2010، أعلن الزوجان خطوبتهما، ثم في يوليو عام 2011؛ كان حفل الزفاف الملكي الذي استمر يومين، مع حفل مدني في غرفة العرش بالقصر. وفي اليوم التالي، أُقيمت مراسم دينية في الفناء الرئيسي بساحة القصر.

في 10 من ديسمبر 2014، رُزق الزوجان بتوأمين؛ جاك أونوريه رينييه وغابرييلا تيريز ماري. وبهذا، وفقاً لقواعد الخلافة في موناكو، أصبح جاك ولياً للعهد، على الرغم من أن غابرييلا وُلدت أولاً.

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