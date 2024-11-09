عرض كامل العدد.. نجاح مسرحية إس إس هانم في أول أيام عرضها بالسعودية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 نوفمبر 2024 02:49 مساءً - في أول أيام عرض مسرحية "إس إس هانم"، حققت الفنانة إسعاد يونس نجاحاً كبيراً، أبهر الجمهور الذي تواجد على مسرح العلي، في المملكة العربية السعودية.

نجاح إس إس هانم في أول أيام العرض

خلال العرض الأول للمسرحية، تم رفع شعار "كامل العدد"، حيث امتلأت قاعة العرض بالجمهور السعودي، الذي أعرب عن إعجابه الشديد بالمسرحية وبأداء الممثلين.

الجدير بالذكر أن مسرحية "إس إس هانم" من بطولة إسعاد يونس، وعدد كبير من النجوم، أبرزهم حجاج عبدالعظيم، كريم عفيفي، ميرنا جميل، وغيرهم من النجوم، وأعلن القائمون على العمل أن المسرحية ستستمر حتى 11 نوفمبر على مسرح محمد العلي.

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صورة من العرض الخاص لمسرحية إس إس هانم - الصورة من حساب إسعاد يونس على إنستغرام

وتدور أحداث مسرحية "إس إس هانم" حول سيدة أرستقراطية (إسعاد يونس) تعود بعد وفاتها من جديد للحياة؛ لتجد حياتها انقلبت رأساً على عقب، وتُشاهد زواج زوجها بشابة صغيرة، وأيضاً تغيّر سلوكيات أبنائها، وبيع منزلها الذي ورثته؛ حتى تُقرر الانتقام وتأديب الجميع، إلا أن هناك مفاجأة غير متوقّعة تنتظرها.

عودتها للمسرح بعد غياب

إسعاد يونس تغيب عن المسرح منذ 29 عاماً، وتحديداً منذ تقديمها مسرحية "باللو"، والتي تم عرضها عام 1995، وقد شارك ببطولة المسرحية عددٌ كبير من النجوم، من أبرزهم: صلاح السعدني، محمود الجندي، هالة فاخر، أشرف عبد الباقي، حسين الإمام، حسن الأسمر، رانيا فريد شوقي، حتى عادت مرة أخرى للمسرح من خلال موسم الرياض.

يُذكر أن إسعاد يونس عُرض لها مؤخراً مسلسل "تيتا زوزو"، ويشاركها بطولة المسلسل محمد كيلاني، إسلام إبراهيم، ندى موسى، إيمان يوسف، وعدد من الأطفال، وغيرهم، وهو من تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل.

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