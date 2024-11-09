ميرنا وليد - بيروت - عبرت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم عن إعجابها بفيلم "الهوي سلطان" بعد مشادته وذلك عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الخاص.

وشاركت دنيا سمير غانم الجمهور صورة بوستر الفيلم، ووجهت رسالة لبطلة العمل الممثلة المصري منة شلبي قائلة: "فيلم حلو جدًا استمتعت بيه وبكل فريق العمل، منة شلبي خطيرة وفظيعة وقمر ما شاء الله كالعادة". تصدر فيلم "الهوى سلطان"، من بطولة منة شلبي وأحمد داوود، شباك التذاكر في مصر محققاً إيرادات قدرها 742,529 جنيهًا مصرياً في أول أيام عرضه. الفيلم، الذي يجمع بين الرومانسية والقضايا الإجتماعية، يسلط الضوء على علاقة صداقة قوية بين شابة وشاب، ويعرض تحدياتهما مع الأصدقاء والعائلة، إلى أن تتغير علاقتهما مع تطور الأحداث.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد مشاهدتها "الهوى سلطان".. دنيا سمير غانم توجه رسالة لـ منة شلبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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