عادة غريبة للغاية لدى ليدي غاغا.. هذا ما تطلبه من مساعدتها

ميرنا وليد - بيروت - للفنانين والمشاهير عادات غريبة كما كل الناس، ولكن تظهر دائماً إلى العلن بسبب تواجدهم تحت الأضواء، وكونهم محط إهتمام الناس.



وقد كشف أحد المقربين من الفنانة الأميركية ليدي غاغا، أنها تطلب من مساعدتها أن تتمدد بسريرها حتى تدفئ لها المكان قبل أن تخلد إلى النوم!

وحقق فيلم "Joker: Folie à Deux" إيرادات عالمية بلغت 204.7 مليون دولار منذ عرضه في 4 تشرين الأول، وقد وصلت الإيرادات في شباك التذاكر الأميركي إلى 58.2 مليون دولار، بينما بلغ إجمالي الإيرادات العالمية 146.5 مليون دولار، على الرغم من التوقعات بتحقيق الفيلم 140 مليون دولار في أول 3 أيام، إلا أنه من المتوقع ألا يحقق إيرادات الجزء الأول الذي جمع 1.07 مليار دولار.

الفيلم الذي يضم خواكين فينيكس وليدي غاغا، تلقى إشادة كبيرة بعد عرضه في مهرجان فينيسيا السينمائي.