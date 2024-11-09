تامر حسني يدعو لتبني موهبة هذا الولد العبقري- بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري تامر حسني الجمهو مقطع فيديو وثق من خلاله موهبة طفل صغير عبقري وإختراعاته.

وعلق تامر قائلاً: "يا مصر … الولد الصغير العبقري ده مصري عربي …. أنا أول مره أشوفه لو هو بجد كده و بيخترع بإمكانياته البسيطه دي إحنا كلنا لازم نساعده و لازم مجهوده يوصل لكبار المسؤلين ده ثروه قوميه لو هو بيخترع الحاجات دي بالإمكانيات دي طب لو أتوفرتله الإمكانيات الكبيره هيعمل ايه !!!و كمان سمعت إنه عامل إختراعات تانيه كتير .. ربنا يكرمك يابني و تحقق كل أحلامك يارب صوتي يوصل للمسؤلين الكبار و يتبنوا العبقري ده و صباح الخير عالكل و جمعه مباركه إن شاء الله على الجميع".

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