هذا ما قاله حسين الجسمي عن توزيع عمر صباغ

ميرنا وليد - بيروت - قدم الفنان الإماراتي حسين الجسمي أغنيته الرسمية "عاصمتنا عالمية" في حفل افتتاح بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 2024، وبحضور الشيخ خالد بن محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، وضيوف من مختلف أنحاء العالم.



وأعرب الجسمي عن فخره بالمساهمة في هذا الحدث الكبير من خلال ألحان ورؤية فنية عصرية، وكلمات من إبداعه وإبداع الشاعر علي الخوار.

كما أشاد الجسمي بشكل خاص بالموزع الموسيقي عمر صباغ، الذي قدم توزيعًا موسيقيًا بمقاييس عالمية، مما أضفى على الأغنية طابعًا مميزًا يتناسب مع أجواء البطولة العالمية. وأكد الجسمي أن بصمة صباغ في العمل كانت أساسية لإبراز جودة الأغنية وشموليتها، معتمدًا في تنفيذها الموسيقي على أحدث الأجهزة والآلات الموسيقية العربية والغربية في التسجيل.

الجسمي نشر صوراً من الحفل وعلّق قائلاً: "في حضرة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، وضيوف دولتنا الكرام، تشرفت بتقديم أغنيتي الرسمية "عاصمتنا عالمية" في افتتاح بطولة الجوجيتسو أبوظبي 2024".

وأضاف: "فخور بمساهمتي في هذا الحدث الكبير بألحان ورؤية فنية عصرية وكلمات من إبداعي وإبداع الشاعر علي الخوار، وتوزيع موسيقي بمقاييس عالمية من عمر صباغ".

يُذكر أن أغنية "عاصمتنا عالمية" حملت ترحيبًا بضيوف الإمارات المشاركين في البطولة، وعكست رؤية فنية مبتكرة في التلحين والتوزيع، مما ساهم في تعزيز الهوية الثقافية لدولة الإمارات وإبرازها أمام العالم.