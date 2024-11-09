شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا تروج لأول بطولة مسرحية لابنتها مريم أشرف زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت النجمة روجينا لمسرحية "الصالون" إخراج دينا أمين التي تعد أول بطولة مسرحية لابنتها مريم أشرف زكى ونشرت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، صورة بوستر المسرحية التي تتصدرها مريم زكى وعلقت قائلة: "مسرحية الصالون" عرض مسرحى درامى على خشبة مسرح ملك جبر والفلكى إخراج دينا أمين بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بطولة مريم أشرف زكى ١٤/١٣/١٢ نوفمبر بالتجمع الخامس ٢٣/٢٢/٢١/٢٠/١٩ نوفمبر بوسط البلد.



مسرحية الصالون

وكان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وزوجته الفنانة روجينا حضرا على السجادة الحمراء لعرض الفيلم التونسى ماء العين للمخرجة مريم جُعبر، الذي يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، في مهرجان الجونة السينمائى في دورته السابعة، كما حضر كل من ثراء جبيل وزوجها، إنجي علاء، بسمة، ألفت عمر، داليا البحيري، المخرج أمجد أبو العلا.