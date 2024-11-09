بيونسيه تقود ترشيحات غرامي 2025 وتكتب اسمها في تاريخ الجائزة الموسيقية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 نوفمبر 2024 01:19 مساءً - المنافسة تشتعل بين النجوم والنجمات بعد إعلان أسماء المرشحين والأعمال المشاركة لنيل جائزة غرامي، ويأتي ذلك بعد أن أعلنت أكاديمية التسجيل في الولايات المتحدة المعنية بجوائز غرامي- أكثر الجوائز المرموقة والأهمية في صناعة الموسيقى على مستوى العالم- عن ترشيحات النسخة 67 لحفل توزيع جوائز غرامي 2025، تكريماً للإنجازات المتميزة في صناعة الموسيقى، والتي تعود إلى Crypto.com Arena في لوس أنجلوس مساء يوم الأحد 2 فبراير.

بيونسيه الأعلى ترشيحاً وتكتب اسمها في تاريخ الجائزة

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بعد أن أعلنت أكاديمية التسجيل عن القائمة الكاملة لترشيحات جوائز غرامي 2025، قادت بيونسيه قائمة الترشيحات بحصولها على 11 ترشيحاً للجائزة، بما في ذلك العديد من الترشيحات لأول مرة في فئات الريف: أفضل أداء منفرد لموسيقى الريف عن أغنية "16 CARRIAGES"، أفضل أداء ثنائي/مجموعة ريفية إلى جانب مايلي سايروس عن أغنية "II MOST WANTED"، أفضل أغنية ريفية عن أغنية "TEXAS HOLD 'EM" أفضل ألبوم ريفي، أفضل أداء أمريكي عن أغنية "YA YA"، أفضل أداء ثنائي/مجموعة بوب عن أغنية "LEVII'S JEANS" مع بوست مالون.

أما مجموع ترشيحات بيونسية فيأتي كالتالي:

ثلاثة ترشيحات لألبومها Cowboy Carter (ألبوم العام، بالإضافة إلى تسجيل وأغنية العام للأغنية الرئيسية "Texas Hold 'Em").

أربعة ترشيحات في فئات الريف.

اثنان في البوب.

واحد في الراب.

واحد في أمريكانا.

وجاء بعد بيونسيه في عدد الترشيحات لهذا العام؛ تشارلي إكس سي إكس، بيلي إيليش، كيندريك لامار، بوست مالون بسبعة ترشيحات لكلٍ منهم، سابرينا كاربنتر، تشابيل روان، وتايلور سويفت بستة ترشيحات، المنتج جاك أنتونوف ومغني الريف شابوزي بخمسة ترشيحات لكل منهما.

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بيونسيه تنافس زوجها جاي زي

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هذه ليست المرة الأولى التي تحمل فيها بيونسيه رقماً قياسياً في جوائز غرامي. وقد تعادلت سابقاً مع زوجها جاي زي في لقب الفنان الأكثر ترشيحاً بـ 88، بينما هي أيضاً الفنانة الأكثر حصولاً على جوائز غرامي بـ 32 فوزاً.

وتأتي ترشيحات بيونسيه التي حطمت الأرقام القياسية بعد بعض الجدل في حفل توزيع جوائز غرامي العام الماضي، عندما انتقد جاي زي أكاديمية التسجيل لتجاهل زوجته عدة مرات على مدار السنوات في فئة ألبوم العام.

وقد تم ترشيح بيونسيه لجائزة ألبوم العام أربع مرات، وخسرت أمام تايلور سويفت في عام 2010، بيك في عام 2015، أديل في عام 2017، وهاري ستايلز في عام 2023.

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