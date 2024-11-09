كشفت سر ارتباطها بمهرجان الجونة وأفضل سيناريو قرأته.. أبرز تصريحات يسرا في برنامج أون سيت

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 نوفمبر 2024 01:19 مساءً - أجرت الفنانة يسرا لقاءً مصوراً في برنامج أون سيت خلال الأيام الماضية ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي، وكشفت الكثير من التفاصيل عن مشوارها الفني.

تحدثت يسرا خلال اللقاء عن أفضل سيناريو قامت بقراءته في حياتها، وأكدت أن فيلم الإرهاب والكباب واحد من الأعمال التي قرأتها وانبهرت بالنص المكتوب فيه، وقالت إنه في هذا العمل لم يهمها حجم ولا مساحة الدور، خاصةً وأن التعاون مع شريف عرفة ووحيد حامد سيضيف لمشوارها الفني وسيكون كل مشهد في العمل عبارة عن لوحة فنية.

ارتباط يسرا بمهرجان الجونة

أكدت يسرا أنها مرتبطةبشكلٍ كبير، خاصةً وأنها واحدة من مؤسسيه منذ انطلاق الدورة الأولى، وقالت إنه مهرجان بلدها وتسعى دائماً للظهور كل دورة بشكلٍ مختلف ومميز، وتكون حريصة على المشاركة في كل فعاليات الدورات المختلفة.

كشفت يسرا أن ظهور المهرجان بشكلٍ لائق يمر بلحظات كثيرة مرهقة، بدايةً من اختيار الأفلام المشاركة، والحضور والنجوم المشاركين كأعضاء لجان تحكيم وغيرها، وأكدت أن الكواليس تكون مليئة بالتفاصيل وبعض المشاكل التي من السهل تجاوزها تحت إشراف إدارة حكيمة.

أما عن الجلسة التي قامت بإدارتها مع إسعاد يونس على هامش المهرجان، فأكدت أنها طلبت بإدارة الندوة بنفسها، واختارت أن تكون الأسئلة مختلفة وغير تقليدية وذلك حتى يرى المشاهد إسعاد يونس بشكلٍ مختلف عندما تتحدث مع صديقتها، وكشفت عن سعادتها بنجاح هذه الندوة وتعرف الجمهور إلى إسعاد بشكلٍ مختلف.

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غياب يسرا عن الدراما

الجدير بالذكر أنتغيب عن التواجد في موسم دراما رمضان المقبل 2025، وذلك للعام الثاني على التوالي، حيث لم تجد السيناريو المناسب الذي تقدمه في رمضان المقبل وتعود به إلى جمهورها بعدما غابت عنه في الموسم الماضي، وفضلت استكمال الراحة بعد سنوات من التواجد الدائم في دراما رمضان من كل عام، ليكون بذلك آخر أعمالها الدرامية مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" الذي تم عرضه في رمضان عام 2023، وشارك في بطولته شيماء سيف، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، مايان السيد، عنبة، سما إبراهيم، محمد محمود، محمد أوتاكا، إيمان السيد، منير مكرم، علاء مرسي، صفاء جلال، عبد الله مشرف، أحمد عبد الوهاب، مي دياب، وضيف الشرف بيومي فؤاد وتأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح.

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