دنيا سمير غانم بعد مشاهدة الهوى سلطان: منة شلبي خطيرة وفظيعة وقمر

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 نوفمبر 2024 01:19 مساءً - انضمت الفنانة دنيا سمير غانم إلى قائمة النجوم المعجبين بالفيلم الرومانسي "الهوى سلطان" الذي يتصدر قائمة الأعلى تحقيقا للإيرادات منذ بدء عرضه يوم الأربعاء الماضي، ووجهت دنيا رسالة خاصة لبطلة الفيلم منى شلبي.

دنيا سمير غانم شاركت الأغنية الرسمية لفيلم "الهوى سلطان" والتي حملت اسم "أنا من غيرك" بصوت الفنان بهاء سلطان، ووضعت صورة البوستر الرسمي للفيلم وعلقت عليها قائلة: فيلم حلو جدا استمتعت بيه وبكل فريق العمل، منة شلبي خطيرة وفظيعة وقمر ما شاء الله كالعادة، ووجهت التحية لكل نجوم العمل وصناعه.



دنيا سمير عانم - الصورة من حسابها على انستغرام

"الهوى سلطان" يستعيد السينما الرومانسية

وتدور أحداث فيلم "الهوى سلطان" في إطار رومانسي اجتماعي، عن العلاقات بين الأصدقاء، وكيف أنها تتحول بسبب الهوى، من خلال إلقاء الضوء على علاقة الصداقة التي تجمع بين أحمد داود ومنة شلبي خلال أحداث العمل.

الفيلم من بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، فدوى عابد.

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دنيا سمير غانم تنتظر روكي الغلابة

ومن ناحية أخري تنتظر دنيا سمير غانم عرض فيلمها روكي الغلابة يدور في إطار اجتماعي كوميدي، تجسد دنيا سمير غانم خلاله شخصية البودي الجارد الخاص بـ محمد ممدوح، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.

والفيلم من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، ومحمد ثروت، كما يعتمد العمل على ظهور العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد سعد، وجاري في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطال الفيلم وضيوفه بشكل رسمي، والعمل من تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي وإنتاج محمد أحمد السبكي.

وكان آخر أعمال دنيا سمير غانم في السينما هو فيلم " تسليم أهالي" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسي، أحمد فتحي، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.

بينما كان أخر أعمال دنيا سمير غانم في الدراما تليفزيونية هو مسلسل “جت سليمة” تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والتشويق، وهو العمل الذي يجمع هالة فاخر ودنيا سمير غانم لأول مرة في الدراما التليفزيونية، ويشارك في بطولة المسلسل كل من خالد الصاوي، وسلوى خطاب، ومايان السيد، ومحمد سلام، وسيد رجب، وعدد كبير من الفنانين، وهو من إخراج إسلام خيري.

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