جو طراد يهنئ نور علي بعيد ميلادها بفيديو كوميدي للغاية من كواليس "لعبة حب"

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل اللبناني جو طراد الجمهور مقطع فيديو كوميدي للغاية من كواليس مسلسل "لعبة حب"، وذلك لتهنئة الممثلة السورية نور علي بعيد ميلادها.



وقد ظهرت كل من نور علي والممثل السوري معتصم النهار في الفيديو، ووضع معتصم صورة نور على وجهه وقلد دور "سما" الذي تقدم في العمل، ودخلا بنوبة ضحك.

وعلق جو على المنشو قائل: "أحلى أيام، عيد ميلاد سعيد وينعاد عليكيقلبوا الادوار مالك وسما، إشتقتلكم".

وقد عرضت الحلقة الأخيرة من مسلسل "لعبة حب" التي إنتهت بزواج "سما" و"مالك" بعد أن إعترفت له بالخطة التي كانت قد نفذتها بمساعدة زوجة عمه "فريدة" وعمه "سلطان" لجعله يقع بحبها.

مسلسل "لعبة حب" هو النسخة المعربة من المسلسل التركي الشهير "حب للإيجار"، من إخراج فيدات أويار، وبطولة الممثلين معتصم النهار، ونور علي، وأيمن رضا، وجو طراد، وساشا دحدوح، ورنين مطر، شكران مرتجى، وترف التقي، وحسن خليل، وأيمن عبد السلام وجيري غزال.