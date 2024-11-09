إطلالة ملفتة لـ هيا مرعشلي من شوارع فرنسا تحدث ضجة

ميرنا وليد - بيروت - لفتت الممثلة اللبنانية السورية هيا مرعشلي الأنظار بإطلالتها الأخيرة في أحد شوارع فرنسا.

وقد شاركت هيا مرعشلي الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، مرتدية هوت شورت باللون الأسود واسع، ونسقته معه بلايزر واحدها باللون الأبيض، وعليها فراشة باللونين الأبيض الأسود.

وقد نسقت معها حقيبة يد باللون الأسود صغيرة، مع نظارات شمسية باللون الأبيض وحذاء بالكعب العالي باللونين الأسود والبيج.

ومن الناحية اجمالية، رفعت هيا شعرها بالكامل عن وجهها، وطبقت ماكياج ناعم للغاية يليق بملامحها الجميلة.

ولم تترك هيا أي تعليق على المنشور.

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