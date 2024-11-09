- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة لقطات من الحريق الذي اندلع في منطقة الحمرا في لبنان صباح اليوم.
وكتبت رحمة تعليقاً:"استيقظت على مشاهد مفجعة في الحمرا، اندلع حريق في قلب بيروت، أصلي من أجل سلامة الجميع، أتمنى أن يحمي الله رجال الإطفاء، ويعطيهم القوة".
وأرفقت رحمة التعليقا بهاشتاغ لبنان.
وكانت رحمة قد نشرت مقطع فيديو حاولت من خلاله بث الأمل على طريقتها الخاصة.
وظهرت دانييلا بالفيديو على أنغام أغنية "We Pray" لفرقة coldplay العالمية، وعلقت: "لحياة مليئة بالألوان، هنا نحن ننجح، ننجو ونكمل طريقنا، دائماً نصلي".
كانت هذه تفاصيل خبر دانييلا رحمة إستيقظت على مشاهد مفجـ عة .. وهذه التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.