دانييلا رحمة إستيقظت على مشاهد مفجـ عة .. وهذه التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة لقطات من الحريق الذي اندلع في منطقة الحمرا في لبنان صباح اليوم.



وكتبت رحمة تعليقاً:"استيقظت على مشاهد مفجعة في الحمرا، اندلع حريق في قلب بيروت، أصلي من أجل سلامة الجميع، أتمنى أن يحمي الله رجال الإطفاء، ويعطيهم القوة".

وأرفقت رحمة التعليقا بهاشتاغ لبنان.

وكانت رحمة قد نشرت مقطع فيديو حاولت من خلاله بث الأمل على طريقتها الخاصة.

وظهرت دانييلا بالفيديو على أنغام أغنية "We Pray" لفرقة coldplay العالمية، وعلقت: "لحياة مليئة بالألوان، هنا نحن ننجح، ننجو ونكمل طريقنا، دائماً نصلي".