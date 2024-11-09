مريم الصبان بائعة ورد بكليب أغنيتها الجديدة

ميرنا وليد - بيروت - صدرت أحدث أغنيات الفنانة المصرية مريم الصبان بعنوان "هي نوايا"، وجاءت الأغنية باللهجة المصرية وبقالب غنائي رومنسي. عمل غنائي ركز في موضوعه على نظرة الأنثى للشريك واعتباره بمثابة الحظ الجميل في حياتها، حيث تتغنى بالحبيب بمفردات تعبيرية.

على صعيد الصورة، حمل كليب أغنية "هي نوايا" توقيع المخرج جميل جميل المغازي الذي قدم مريم الصبان بصورة جديدة ومختلفة، حيث ظهرت بائعة ورد في الكليب تقع في الحب داخل متجر الورد، وركز المخرج على تقديم بعض المشاهد التمثيلية في الكليب خدمةً للأغنية.

وأعربت مريم الصبان عن سعادتها بطرح أغنية "هي نوايا"، واصفةً اياها بالعمل الغنائي القريب منها حيث قدمتها بإحساس، خاصة وأنها أغنية رومنسية تُعبر عن كل فتاة عاشقة.

أغنية "هي نوايا" من كلمات ابراهيم شتا والحان معز علي وتوزيع برونزي وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.

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