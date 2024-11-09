والدة مي عزّ الدّين تتعرّض لانتكاسة صحّيّة مجدّدًا

تعرّضت والدة الممثلة مي عزّ الدين، لانتكاسة صحّيّة جديدة، ما دفع الأخيرة للطّلب من جمهورها على منصّات التّواصل الاجتماعيّ، الدّعاء لها.

وكتبت مي عزّ الدّين عبر خاصيّة القصص القصيرة على “إنستغرام”: “أرجو الدّعاء لوالدتي”، وهو ما أثار قلق جمهورها ومحبّيها بشأن وضع والدتها الصّحّيّ.

وهذه ليست المرّة الأولى التي تطلب فيها “مي” الدّعاء لوالدتها، فقد سبق أن طالبت بذلك خلال صيف ٢٠٢٤، إذ كتبت عبر حسابها “إنستغرام”: “أرجو الدّعاء لأمّي بالشّفاء”.

نشير أن مي عز الدين سبق وكشفت في أكتوبر ٢٠٢٣ أن والدتها مرّت بحالة صحيّة شديدة، إذ أن المرض اشتّد عليها وهي بدأت غسيل كلى.

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تزامن هذا الخبر الحزين مع النّجاح الكبير الذي حقّقته مي عزّ الدّين ضمن فعاليّات موسم الرّياض إذ شاركت في بطولة مسرحيّة “قلبي وأشباحه” إلى جانب الممثّل عمرو يوسف، سليمان عيد، حمدي المرغني، حاتم صلاح، إيمان السّيّد، شريف البردويلي، كامبا ومحمّد ناصر، مروة انور، دعاء رجب، أبرام سمير. العمل من تأليف طه زغلول ونور مهران وأحمد عبد العزيز (زوز) ومن إنتاج صلاح الجهيني ومحمّد نصّار creations واخراج محمّد محمّدي.