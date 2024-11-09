شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي أحمد تسبب في شهرة أحمد بدير لخلافه مع شادية.. وصلاح أبو سيف أنقذه من الانفصال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى ميلاد الفنان الكبير حمدى أحمد، اليوم السبت الموافق 9 نوفمبر، والذى شارك في الكثير من الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية والإذاعية كما أنه عرف بحبه وانتمائه لوطنه بشكل كبير فمنذ كان عمره 16 عامًا شارك في المظاهرات الاحتجاجية ضد الاحتلال البريطاني في مصر، كما أن أدواره ساهمت في ابراز حبه ووطنيته لبلده مصر.

ومن الأشياء التي لا يعلمها الكثير أن انسحاب الفنان حمدى أحمد من مسرحية "ريا وسكينة" بسبب خلاف مع الفنانة الكبيرة شادية، تسبب في شهرة الفنان أحمد بدير، حيث اشتد غيظ الفنان حمدى أحمد الذى كان يؤدى دور "الشاويش عبد العال" فى مسرحية "ريا وسكينة" بالبداية، وخلال عرض المسرحية فى دولة الكويت الشقيقة، وإذ فجأة عاصفة من التصفيق الكبير من الجمهور الحاضر للفنانة الكبيرة شادية بمجرد ظهورها على المسرح.

ليطلق الفنان حمدى أحمد بعدها جملته "ما خلاص.. على إيه كل ده.. خلصينا بقا"، لتسمعه شادية وتغضب غضبًا شديدًا، وتطلب بعدها من المنتج والمخرج بعدم استمراره فى العرض، ليقرر بعدها هو الآخر الانسحاب من العمل خاصة أنه كان منشغلاً في مجلس الشعب الذى كان يشغل وقتها عضوًا به، فما كان من المنتج والمخرج إلا أن أقنعهما بالاستمرار فى العروض العربية والرجوع إلى مصر، بعدها بالفعل تم إسناد الدور للفنان حسين الشربينى، الذى اعتذر هو الآخر ليستقر الأمر فى النهاية على الفنان أحمد بدير.

ويحمل فيلم "القاهرة 30" طابعًا خاصًا للفنان حمدي أحمد والذى حقق نجاحًا وأصبح علامة في مشواره الفني، وروى حمدي أحمد موقفًا في أحد اللقاءات التليفزيونية أثناء تقبيله للفنانة سعاد حسنى بأحد مشاهد العمل، قائلاً: "كنت خاطب وقتها فريال زوجتى وكانت بتغير عليا طبعًا وكانت فى مرة عاوزة تيجى التصوير تتفرج وكانت والدتها صديقة لوالد صلاح أبو سيف وساكنين قدام بعض وكلمتها أنها تكلم صلاح أبو سيف عشان تيجى تتفرج على التصوير لأن أنا كنت لسه جديد ماليش سلطة أنى أجيب حد".

وأضاف حمدى أحمد، لما جت صلاح أبو سيف قالى وأنا ماكنتش أعرف عندى مشاهد إيه وجت فى مشهد تقبيلى لسعاد حسنى ووقتها محمد عبد العزيز كان مساعد مخرج فصلاح أبو سيف طلب منه أنه ياخدها يفرجها على البلاتوه وكل شوية يقولهم خلاص يقولوله لسه فيروح يلف بيها تانى، وأنا أصلاً كنت مخضوض من المشهد ده حتى أنى قلت لا حول ولا قوة الله بالله بسم الله قبل ما أبوسها لأنى كنت مخضوض عشان معملتهاش قبل كده فى حياتى".

وقام الفنان حمدى أحمد ببطولة ما يزيد على 35 مسرحية و25 فيلما سينمائيا و30 فيلما تليفزيونيا و89 مسلسلا تليفزيونيا، وما يزيد عن 3000 ساعة إذاعية، فمن أهم أفلامه، القاهرة 30، صرخة نملة، سوق المتعة، عرق البلح، 1988 صاحب العمارة، اليوم السادس، قاهر الظلام، حساب السنين، لقاء مع الماضى، أبناء الصمت، صورة ممنوعة، أنف وثلاث عيون، العصفور، حادثة شرف، فجر الإسلام، امرأة من القاهرة، ثم تشرق الشمس، واحد فى المليون، الأرض، الرجل والقضبان، المتمردون، 3 قصص، وداعا أيها الليل، هو والنساء.

وفى مجال الدراما قدم العديد من المسلسلات أهمها، المسلسلات، فى غمضة عين، ريش الطاووس، الحارة، الجبل الجباس، ينابيع العشق، إمام الدعاة، اختطاف، وادى فيران، جمهورية زفتى، الخروج من المأزق، عدل الأيام، كلام رجالة، موعد مع الغائب، وجيدة وسامح، الوسية، بنات زينب، على الزئبق، بوابة المتولى، رجل بلا ماضى، الأزهر الشريف، وقال البحر، إلا الدمعة الحزينة، الفارس الأخير، السمان والخريف، صاحب الجلالة الحب، شاهد إثبات، الأفعى ، الحصار، اللص والكلاب، البوسطجى، الجنة العذراء، السفينة التائهة، القاهرة والناس، جاسوس على الطريق، خيال المأتة، المرايا، أشجان أقوى من الطوفان، الأرض الطيبة، البريق، الثعبان والأفعى الحصاد المر، الحلوة والبهلوان، الدعوة خاصة جدا ،الدمنهورى، الرجاء التزام الهدوء، الرقم المجهول، سباعية، المتسلقون، النثر الفضى، أنت لست زوجى، أولاد الحارة، بعد العاصفة، بعد الغروب، جابر الطيب، دقة قلب ابن الليل، زواج على طابع بريد، سنوات الصبر، شارع المواردى، عبد المتجلى ، فى مهب الريح، قافلة الزمان، قرية الرعب، قلبى على ولدى، لعبة القرى، مملوك فى الحارة، منشية البكرى، وتبقى الأرض دائما.