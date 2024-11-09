شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات من البروفة الأخيرة لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو محمد الموجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت فرقة الموسيقى العربية للتراث آخر بروفة لها داخل إحدى قاعات دار الأوبرا المصرية بقيادة المايسترو د. محمد الموجى بمشاركة نجوم الفرقة رضوى سعيد، ريم حمدي، حنان الخولي، نهى حافظ، أحمد الوزيري، محمد شوقي، محيي صلاح وأحمد محسن. قبل حفلها غدًا الأحد 10 نوفمبر الذى سيقام على مسرح معهد الموسيقى العربية الساعة 8 مساء



الفرقة الموسيقية للتراث خلال الاستعدادات



محمد الموجى فى الكواليس

يذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقي العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية مثل الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي، قدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد، الموسيقى العربية عام ٢٠٠٤ وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة.