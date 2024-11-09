مي عز الدين تطلب الدعاء لوالدتها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 نوفمبر 2024 11:53 صباحاً - للمرة الثانية خلال فترة قصيرة، طالبت الفنانة مي عز الدين، جمهورها بالدعاء لوالدتها بعد التعرض لوعكة صحية جديدة.

وكتبت مي عز الدين عبر ستوري حسابها الرسمي على إنستغرام: أرجو الدعاء لوالدتي، ولم تكشف أي تفاصيل حول الحالة الصحية لوالدتها.



مي عز الدين - الصورة من حسابها على إنستغرام

يذكر أن مي عز الدين سبق وأثارت قلق جمهورها في وقت سابق من شهر أغسطس الماضي، حينما كتبت منشورا غامضا تضمن مرورها بحالة سيئة، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، قالت فيه وقتها: "في غصة في قلبي بحاول بقدر ما أوتيت من قوة إني أتجاهلها وأتجاهل أسبابها لأن مفيش حلول في إيدى ولكن ينتهي بيا المطاف كل يوم بالفشل".



مي عز الدين - الصورة من حسابها على إنستغرام

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تطلب فيها مي عز الدين الدعاء لوالدتها، فقد سبق لها أن فعلت ذلك في يونيو الماضي، ونشرت عبر حسابها على “إنستغرام” قائلة: “أرجو الدعاء لأمي بالشفاء”.

وأشارت مصادر مقربة من عائلة مي عز الدين إلى خضوع والدتها لجلسات غسيل الكلى بشكل دوري في الشهور الأخيرة.

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يذكر أن مي عز الدين ظهرت في موسم دراما رمضان الماضي 2024 كضيفة شرف خلال الحلقة الأخيرة من مسلسل "كوبرا"، الذي ظهرت من خلاله بشخصية صديقة "كوبرا"، الذي تشاركه في عمليات السرقة والنصب؛ فبعد هروب "كوبرا" من السجن، التقاها في الصحراء؛ حيث استولى على الأموال التي كان يخبئها في الرمال، ويستعد للسفر بصحبة صديقته خارج البلاد، بجواز سفر مزوّر.

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