مي عز الدين تطلب الدعاء..اليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - تمر والدة الممثلة المصرية مي عز الدين بأزمة صحية، اذ طلبت من الجمهور الدعاء لها، من دون ان تكشف عن التفاصيل، اذ اكتفت بالقول: "أرجو الدعاء لوالدتي".



على صعيد آخر كانت قد فاجأت مي عز الدين جمهورها مؤخرا بـ الإعتذار عن المشاركة في بطولة مسلسل "الكينج"، الذي كان يجب أن يجمعها مع الممثل المصري محمد إمام، في الموسم الرمضاني المقبل، بالرغم من إعلانها عن موافقتها وحماسها للدور الى جانب الممثل محمد إمام، و لم تفصح عن الأسباب التي دفعتها للتراجع.

