أيمن زيدان يروي تعرضه لمحاولة قـ ـتل على يد المعارضة السورية- بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل السوري أيمن زيدان عن حادثة تعرضه لمحاولة قتـ ـل على يد عناصر من المعارض السورية، وكيف إنتهت.

وقال أيمن زيدان: "شاب وضع صوب المسدس نحو رأسي وأنا أقود السيارة وزوجتي إلى جانبي، وشخص آخر وجه السلاح نحو زوجتي وطلب مني أن أرتجل من السيارة، وبهذه اللحظة نظرت إلى وجه الشاب الذي ظهرت عليه علامات الحرج، فأنا موجود في وجدانه وذاكرته، هذه اللحظة التي أقلقته أدركتني أننا لا نزال بخير، حتى مع وجود إختلاف بيننا فإن من نختلف معه ليس شريراً بالمطلق، يظل بداخله شيء من سوريته الحقيقية، وإهتزت يده قليلاً وقال لي "إتفضل نزال إستاذ"، فترجلت من سيارتي بصمت، وأخذها وذهب".

حديث أيمن زيدان هذا جاء خلال حلوله ضيفاً على برنامج الإعلامي اللبناني محمد قيس.

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