ويل سميث وجادا بينكيت سوياً بعد مرور أشهر على لقائهما الأخير .. إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - بدا النجم العالمي ويل سميث وزوجته جادا بينكيت سميث أقرب من أي وقت مضى حيث استمتعا بليلة نادرة في لوس أنجلوس يوم الخميس، وهو ما يمثل أول رؤية مشتركة لهما منذ مايو/أيار.



قام الفائز بجائزة الأوسكار، 56 عاماً، بلف ذراعيه حول زوجته في أحد المطاعم - بعد 13 شهراً من الكشف عن أنهما قررا الانفصال سراً في عام 2016.

بدت جادا رائعة بشكل غير رسمي مرتدية سترة ذهبية وجينزاً بينما كانت تتحدث مع زوجها الذي كان يرتدي سترة رمادية وتي شيرت أبيض وبنطالاً.

حالة زواج ويل وجادا معقدة، آخر مرة تم تصويرهما معاً علناً كانت في العرض الأول لفيلم ويل Bad Boys: Ride Or Die في مايو/أيار.