ملك جمال لبنان ماريو الحاج في فييتنام للمشاركة في Mr World.. فهل يحقق اللقب لبلده؟

ميرنا وليد - بيروت - وصل ملك جمال لبنان 2024 ماريو الحاج قبل أيام الى فييتنام للمشاركة بمسابقة ملك جمال العالم أو Mr World 2024 التي ستتم في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري حيث يتنافس مع العديد من المشتركين على اللقب ضمن مراحل متعددة.



وشارك ماريو العديد من المنشورات خلال مشاركته في النشاطات التي تنظمها ادارة المسابقة للمشتركين للتعرف عليهم أكثر ولكي تستطيع لجنة التحكيم تقييمهم خلال تواجدهم هناك عبر عدة مسابقات متتالية.

ويتفاءل العديد من اللبنانيين بقدرة ماريو على تحقيق مركز متقدم او حتى اللقب خصوصا ان ملوك جمال لبنان لهم تاريخ طويل مع تحقيق ألقاب عالمية.