شكرا لقرائتكم خبر عن أبو السعود الإبيارى.. ذكرى ميلاد أستاذ الكوميديا وصانع أهم كلاسيكياتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن، اليوم السبت، مع ذكرى ميلاد كاتب السيناريو ومؤلف الأغانى أبو السعود الإبيارى، الذى ولد زى النهارده فى عام 1910 ورحل عن عالمنا فى 17 مارس 1969، ولقب بالكثير من الألقاب منها "مولييرالشرق" و"أستاذ الكوميديا" و"النهرالمتدفق" و"جوكر الأفلام" و"منجم الذهب" و"الجبل الضاحك"، حيث ألف أكثر من 500 فيلم في تاريخ السينما المصرية.



ابو السعود الابيارى

أبو السعود الإبيارى هو كاتب سيناريو ومؤلف أغانى وكاتب صحفى مصرى ولد عام 1910 بحى باب الشعرية بالقاهرة، كتب الزجل فى مجلة الأولاد وهو طفل وأعجب بالكاتب الكبير بديع خيرى كزجّال ومؤلف مسرحى وتتبع خطاه وشجعه بديع وكان أول مونولوج يكتبه أبو السعود الإبيارى هو (بوريه من الستات) للمونولوجست سيد سليمان، وحقق نجاحاً كبيراً وكتب اسكتشات فكاهية (لفرقة بديعة مصابنى) وأول رواية (إوعى تتكلم) عام1933 وانطلق قوياً متدفقاً غزير الإنتاج يستمد قوة إبداعاته من المفردات اللغوية التى يرددها الناس فى الشوارع والحارات والمقاهى، حيث كان يجلس فى كازينو بديعة يدخن الشيشة.

وكتب للسينما خير أفلامها الكوميدية فألف معظم أفلام إسماعيل يس ومحمد فوزى وفريد الأطرش، وأتقن تصوير الشخصيات المصرية الأصيلة وكتب الحوار السلس الذى اشتهر به منذ فيلم "لو كنت غنى" لبشارة واكيم عام 1942، ومن أفلامه الكوميدية الشهيرة: الزوجة 13، الزوجة السابعة، نشالة هانم، عفريتة هانم، صغيرة على الحب، طاقية الإخفاء، سكر هانم، المليونير، حواء والقرد، البحث عن فضيحة.

ومن جمل حواراته الشهيرة: (يا صفايح السمنة السايحة، يا براميل القشطة النايحة، يا حلو يا لوز من فيلم لو كنت غنى لعبد الفتاح القصرى وبشارة واكيم - هيا بنا هيا بنا لنستحم كلنا من فيلم ليالى الحب لعبد الحليم حافظ – دة أنا جنب منك أبقى مارلين مونرو من فيلم سكر هانم لعبد المنعم إبراهيم – عفركوش ابن برطكوش من الجن الأخضر من فيلم الفانوس السحرى لإسماعيل يس).

وبرغم أن أبو السعود الإبيارى مؤلف كوميدى إلا أنه ألف للفنانة فاتن حمامة عدة أفلام تعتبر من أروع أفلام السينما المصرية مثل (اليتيمتين – ست البيت - ظلمونى الناس - أخلاق للبيع)، وكان هو من اكتشف الفنانة لبلبة وهو من أطلق عليها هذا الاسم الفنى، حيث كانت شقية وسريعة البديهة وهى صغيرة، وهو أيضاً من أعطى أول بطولة لعادل إمام وميرفت أمين فى حياتهم الفنية من خلال فيلم (البحث عن فضيحة).

ولأبو السعود الإبيارى عدد كبير من الأغانى الشهيرة منها: "يا نجف بنور يا سيد العرسان لعبد العزيز محمود، يا وله يا وله لعبد الغنى السيد، البوسطجية اشتكوا لرجاء عبده، تاكسى الغرام لعبد العزيز محمود، واحد إتنين لشادية، استعراض العقلاء لإسماعيل يس، عاوز أروَّح لسعاد مكاوى، سلم علَّى لليلى مراد، لقيته وهويته لشادية، يا عوازل فلفلوا لفريد الأطرش، قلبى دليلى لليلى مراد، الحب له أيام لمحمد فوزى وشادية ، العدس الليلة ليلة عيده لنعيمة عاكف، يا رايحين للنبى الغالى لليلى مراد، معانا ريال لفيروز".