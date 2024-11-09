بالفيديو - ملك جمال الأردن خلال رحلته العلاجية ينهار بالبكاء

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي يظهر فيه ملك جمال الأردن أيمن العلي، وهو يبكي بشدة خلال رحلته العلاجية التي يخوضها مع مرض السرطان، وذلك أثناء قراءة أحد الأشخاص المتواجدين برفقته بعض الأدعية :"اللهم اذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين".



الجدير بالذكر، ظهر العلي، المصاب بمرض السرطان، في صورة نشرها على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي، بجسد هزيل وملامح مرهقة، برفقة والدته من داخل أحد المستشفيات الأردنية.

وكتب العلي تعليقاً قصيراً مع الصورة قال فيه: "الحمد لله.. دعوة من القلب"، تاركًا أثراً عميقاً في نفوس متابعيه، إذ أظهرت الصورة التغير الصارخ في مظهره، ووزنه المتناقص، وتورم قدميه نتيجة مضاعفات المرض، ما جعل حالته تلامس القلوب وتستدعي التضامن معه والدعاء له.