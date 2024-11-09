شقيق سارة الودعاني يفاجئ زوجته بهذه الهدية-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشر الناشط على مواقع التواصل الإجتماعي عبد الله الودعاني شقيق خبيرة التجميل سارة الودعاني مقطع فيديو له يوثق فيه هديته لزوجته، وهي 3 حقائب باهظة الثمن، وذلك بعد أن كان أهداها سابقا 20 بالمئة من شركته.



على صعيد آخر كانت قد تحدثت سارة الودعاني مؤخرا عن الأخبار التي انتشرت حول زوجها رجل الأعمال عبد الوهاب السياف وزواجه من امرأة أخرى. ونشرت سارة الودعاني صورة جمعتها بـ السياف على صفحتها الخاصة وقد علقت بالقول: "الله يحفظنا لبعض، و يديمنا حبيبين وزوجين وصديقين للأبد .. أجمل أقداري وألطفها".