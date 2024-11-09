ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من فيلم Home alone 2 وقيل ان رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب قد ظهر فيه، وبحسب ما تم تداوله كان اشترط ترامب على القائمين على الفيلم الظهور فيه في حال أرادوا التصوير في فندقه "بلازا".
على صعيد آخر كانت قد أشارت وسائل إعلام عالمية الى ان رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب لديه النية بنشر قائمة المتورطين في قضية المغني شون ديدي، و بالطبع هم من المشاهير، الأمر الذي شكّل جدلا كبيرا.
كانت هذه تفاصيل خبر دونالد ترامب ممثلا في هذا الفيلم؟-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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