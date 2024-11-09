شمس الكويتية تكـ ـشف عن أشجع القرارات التي اتخذتها في حياتها

ميرنا وليد - بيروت - من المعروف ان الفنانة شمس الكويتية تحب مشاركة العديد من أفكارها وما يجول في خاطرها مع متابعيها على صفحاتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي احدث منشور شاركته نشرت صورة سيلفي لها ظهرت فيها على طبيعتها وجميلة وناعمة وكشف عن اشجع القرارات التي اتخذتها في حياتها وكتبت : "من أشجع القرارات التي تتخذها في حياتك

قرار الاستغناء عن كل ما يعكر مزاجك" واضافت على المنشور: "صباح الخير عليكم حبايبي"

وتفاعل المتابعون مع منشورها الذي حصل على عدد كبير من الاعجابات في ساعات قليلة.