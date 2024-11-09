باسم ياخور يكشف حقيقة خلافه مع التيكتوكر يمان النجار

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ميرنا وليد - بيروت - نفى الممثل السوري باسم ياخور الأخبار التي يتم تداولها حول خلافها مع أحد التيكتوكرز "يمان النجار" ، مشيراً إلى أن كل ما يتم تداوله لا يمت للحقيقة بصلة، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مستخدماً خاصية "الستوري".
وعلق ياخور قائلاً :"عم توصلني رسائلا أني رافع دعوى قضائية على شخص، هالكلام غير صحيح ولا علم لي بالموضوع جملة وتفصيلاً".
وأضاف ياخور :"يبدو أنو عالتيكتوك كل شي مباح لتحقيق الأرباح".
الجدير بالذكر، أن الأخبار التي تم تداولها كانت قد طالت ياخور بتقديمه دعوى قضائية ضد التيكتوكر يمان النجار، والمطالبة بتعويض 30 ألف دولار أميركي.
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