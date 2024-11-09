شكرا لقرائتكم خبر عن جيهان خليل لـ الخليج 365: سعيدة بحالة فيلم الهوى سلطان والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الفنانة چيهان خليل، خلال تصريح خاص لليوم السابع، أنها سعيدة بحالة فيلم "الهوى سلطان"، لأننا نفتقد لتلك النوعية من الأفلام، وهى أفلام الرومانسية والحب، وأضافت چيهان أنها تتمنى المشاركة خلال الفترة المقلبة فى أفلام رومانسية، ولم عرض عليها عملين إحداهما رومانسي والآخر أي نوع آخر ستختار الرومانسي على الفور.

يذكر أن الفنانة چيهان خليل شاركت في مسلسل حرب أهلية بطولة أروى جودة، مصطفى درويش، أشرف زكى، عصام السقا، حسناء سيف الدين، ندى عصام، وعدد آخر من الفنانين وتأليف أيمن الشايب وإخراج أحمد شفيق، وتدور الأحداث سايكو دراما، حيث تبدأ الحلقات بحادثة ما، تجعل أبطال العمل يروون ماضيهم في إطار الفلاش باك، ومن ثم تتوالى الأحداث.

‎فيلم الهوى سلطان بطولة كل من منة شلبي وأحمد داود، وأحمد خالد صالح، وجيهان الشماشرجي، الشماشرجي، وخالد كمال، عماد رشاد، وفدوى عابد، سوسن بدر.

‎وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي، والفيلم من بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، خالد كمال، فدوى عابد، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، وتأليف وإخراج هبة يسري.