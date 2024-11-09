تفاصيل اللقاء الأول بين دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب

ميرنا وليد - بيروت - بعد انفصاله عن زوجته الثانية بشكل غير رسمي تعرف دونالد ترامب على عارضة الازياء السلوفينية ميلانيا كناوس في حفلة أقامها وكيل العارضات باولو زامبولي في نيويورك.

لم يحدث الاعجاب المتبادل وقتها على الفور اذ حضر دونالد الحفلة مع شابة اخرى وحين طلب رقم هاتف ميلانيا، لم تعطيه اياه بل طلبت منه ان يعطيها هو رقم هاتفه.

وفي مقابلة مع هاربر بازار قالت: "أردت أن أرى أي نوع من الأرقام سيعطيني، إذا كان رقم عمل، ماذا أفعل بهذا؟ أنا لا أتعامل معك في عمل" والواضح ان ميلانيا سحرت ترامب بجمالها اذ حصلت منه جميع أرقامه بما في ذلك رقم المكتب والمنزل.

بعد بضعة ايام اتصلت ميلانيا بدونالد وبدآ يخرجان سوياً ثم حصل رسميا على الطلاق من زوجته الثانية وبقيا يتواعدان حتى طلب يدها للزواج في 2004 في حفل الميت غالا وفي العام التالي تزوجا في حفل فاخر وانجبا في 2006 طفلهما الوحيد المشترك واسمياه بارون.