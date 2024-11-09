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ما هي قصة السوار في يد الأمير ويليام وعلاقته بـ تايلور سويفت ؟

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ميرنا وليد - بيروت - رداً على سؤال عن سر السوار الأزرق في يده، كشف الأمير ويليام أنه ذكرى من الحفل الغنائي للنجمة العالمية تايلور سويفت، إذ قررت إبنته الأميرة شارلوت صناعته من أجله، وقدمته له قبل مغادرته الى أفريقيا الجنوبية لحضور الـ Earthshot Awards، ووعدها بأنه سيضعه في يده، وسيحاول ألا يفقده.


السوار الأزرق فيه أربع خرزات من اللون الأبيض، عليها أحرف PAPA، وكشف أمير ويلز لـ BBC، أنه سوار صداقة تم تسويقه من قبل مشجعي تايلور سويفت.
يذكر أن ويليام وإبنته يتشاركان حبهما وتشجيعهما لـ تايلور سويفت، وشوهدا يرقصان معاً في الحفل، وإلتقطا سيلفي مع تايلور سويفت وصديقها ترافيس كلسي.

The Prince of Wales has taken a piece of his family with him to South Africa

The royal has been spotted wearing a sweet gift from his daughter

Prince William, Prince of Wales talks to Robert Irwin during his visit at Signal Hill on November 05, 2024 in Cape Town, South Africa

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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