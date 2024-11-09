ما هي قصة السوار في يد الأمير ويليام وعلاقته بـ تايلور سويفت ؟

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ميرنا وليد - بيروت - رداً على سؤال عن سر السوار الأزرق في يده، كشف الأمير ويليام أنه ذكرى من الحفل الغنائي للنجمة العالمية تايلور سويفت، إذ قررت إبنته الأميرة شارلوت صناعته من أجله، وقدمته له قبل مغادرته الى أفريقيا الجنوبية لحضور الـ Earthshot Awards، ووعدها بأنه سيضعه في يده، وسيحاول ألا يفقده.
السوار الأزرق فيه أربع خرزات من اللون الأبيض، عليها أحرف PAPA، وكشف أمير ويلز لـ BBC، أنه سوار صداقة تم تسويقه من قبل مشجعي تايلور سويفت.
يذكر أن ويليام وإبنته يتشاركان حبهما وتشجيعهما لـ تايلور سويفت، وشوهدا يرقصان معاً في الحفل، وإلتقطا سيلفي مع تايلور سويفت وصديقها ترافيس كلسي.
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