شكرا لقرائتكم خبر عن محطات فارقة فى مشوار إياد نصار x عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع عيد ميلاد الفنان الأردنى إياد نصار، الذى يعد من أهم الفنانين فى جيله، كما استطاع فرض نفسه على الساحة المصرية بموهبته الكبيرة، إذ استطاع خلق جماهيرية له منذ دخوله مصر من بوابة الكاتب الراحل وحيد حامد حينما اختاره للعب شخصية حسن البنا فى مسلسل الجماعة، والذى كان بمثابة شهادة ميلاده في مصر.

بدأ الفنان إياد نصار مشواره الفني في الأردن، إذ عمل كمساعد مخرج ثم انطلق في عالم التمثيل وقدم عام 1995 مسلسل "الفرداوي"، ثم قدم دور في المسلسل السوري المعروف "الخليفة المأمون"، والذي زاد من شهرته وتوالت مشاركاته في الدراما الأردنية والسورية حتى انتقل إلى مصر ليعيش في القاهرة ويبدأ التمثيل فيها.

قدم إياد نصار أول دور له في مصر خلال مسلسل "صرخة أنثى" وذلك في عام 2007 وقد كان المسلسل محطة فاصلة في حياته الفنية وفى نفس الوقت لم يترك الدراما الأردنية، حتى جاء عام 2010 والذى تحول حياة إياد نصار مغيراً مساره بصورة كبيرة بصورة إيجابية، وذلك حينما قدم بطولة مسلسل "الجماعة" وتقديمه دور حسن البنا وتحقيقه بهذا الدور نجاحاً كبيرا ونال إشادات واسعة من الجمهور والنقاد كواحد من أبرز الفنانين الموهوبين على الساحة.

انطلق إياد نصار بعد ذلك في الدراما المصرية ببطولته للعديد من المسلسلات البارزها منها "المواطن إكس"، "سر علنى"، "موجة حارة"، "حارة اليهود"، "أريد رجلا"، "من الجانى؟"، "سبع أرواح"، "افراح القبة"، "هذا المساء"، "حجر جهنم"، "حواديت الشانزليزيه"، "ليالينا 80"، وفى السينما قدم أفلام "مصور قتيل"، "ساعة ونص"، "يوم للستات"، "جواب اعتقال"، "تراب الماس"، "الممر"، "كازابلانكا"، "الفيل الأزرق 2"، "موسى"، "راس السنة".

ومن أبرز أعماله أيضاً مشاركته بمسلسل الاختيار خلال دور المقدم محمد مبروك، والذى استطاع من خلاله تقديم الشخصية بتميز كبير.