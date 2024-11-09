شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يحيى حفلاً موسيقيا فى معرض الشارقة الدولى للكتاب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلاً موسيقيا ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولى للكتاب، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، وسيقدم الموسيقار الكبير باقة متنوعة من معزوفاته التي يعشقها الجمهور.

ويعد الموسيقار عمر خيرت، المولود في عام 1948، من أشهر صنّاع الموسيقى العرب، ونال لقب شخصية العام الثقافية لجائزة الشيخ زايد للكتاب عن دورتها الـ17 لعام 2023، تكريماً لمسيرته الإبداعية التي امتدت لعقود قدّم خلالها مجموعة من الأعمال الموسيقية الخالدة التي أسهمت في تشكيل وجدان وثقافة شعوب المنطقة. وكانت بدايته الفنية في سن صغيرة، حيث تعلم العزف على البيانو في الكونسرفتوار على يد البروفيسور الإيطالي كارو، ودرس التأليف الموسيقي مع كلية ترينتي بلندن. وبهذا، أكمل شخصيته الموسيقية المستقلة، وأصبح مؤلفاً محترفاً يصوغ رؤاه الموسيقية الخاصة بجمل موسيقية مميزة تتسم بالعمق والثراء والتدفق.

ولم يكتفِ عمر خيرت بالعزف والتأليف، بل امتد نشاطه إلى الموسيقى التصويرية، التي أبدع فيها للعديد من الأفلام والمسلسلات التي أثَّرت في الذاكرة الجمعية للجمهور العربي، ومن أشهر أعماله الموسيقية التصويرية فيلم "ليلة القبض على فاطمة"، الذي مثَّل بداية انطلاقته في هذا المجال عام 1984، كما قدم مؤلفات موسيقية رائعة لأكثر من 100 فيلم ومسلسل ومسرحية، مثل "قضية العم أحمد" و"عفواً أيها القانون" و"إعدام ميت" وغيرها الكثير.