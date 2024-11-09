بيومي فؤاد يشارك محمد رمضان في بطولة فيلم "أسد أسود"

ميرنا وليد - بيروت - يشارك الممثل المصري بيومي فؤاد في فيلم "أسد أسود" إلى جانب الفنان محمد رمضان، في أول تعاون سينمائي بينهما، تحت إدارة المخرج المصري محمد دياب، حيث يجسد بيومي دوراً مهماً في أحداث الفيلم، الذي يضم أيضًا شريف سلامة وماجد الكدواني، ومن المتوقع طرحه قريباً في دور العرض، وينتظر بيومي أيضًا عرض فيلمه الجديد "المستريحة" بمشاركة الممثلة ليلى علوي، وهو ثالث عمل يجمعهما في السينما خلال السنوات الأخيرة، ويضم الفيلم نخبة من الممثلين مثل محمد رضوان، محمد محمود، محمود الليثي، وعمرو وهبة، وقد كتب نصه محمد عبد القوي وأحمد أنور، وأخرجه عمرو صلاح.

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