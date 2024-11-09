كاظم الساهر يحيي ليلة غنائية مميزة في الدوحة - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان العراقي كاظم الساهر ليلة غنائية مميزة في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة، وسط حضور جماهيري كبير، وتفاعل الساهر مع الجمهور، حيث تبادل التحية والمصافحة والإبتسامات مع معجبيه الذين حرصوا على التقاط الصور معه.



غنى كاظم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه مثل "قولي أحبك"، "زيديني عشقاً"، و"هل عندك شك" .

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان كاظم الساهر كان ألبوم "مع الحب"، الذي صدر بعد غياب 8 سنوات منذ ألبوم "كتاب الحب" عام 2016، ويضم الألبوم 13 أغنية من ألحانه، منها "يا وفية"، "يا قلب"، و"تاريخ ميلادي".