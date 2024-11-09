بالصور- إيفانكا ترامب أشهر عارضة أزياء في التسعينيات بعمر المراهقة

ميرنا وليد - بيروت - بدأت إيفانكا ترامب إبنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعرض الأزياء في عمر الرابعة عشرة، وأصبحت شهيرة قبل كيندال جينر وكايا غيربر وهايلي بالدوين وجيجي وبيلا حديد، وساهم إسم والدها بشهرتها بفضل علاقة تجمعه بـ Elite Model Management Corp.

وسافرت الى أنحاء العالم، وشاركت في عروض أهم المصممين.

وقد ورثت إيفانكا مواهبها في عرض الأزياء من والدتها إيفانا ترامب، التي كان لها دور مهم في تكوين شخصيتها وحياتها المهنية. ووصفتها إيفانكا بأنها كانت طموحة جداً وسيدة ناجحة. وكشفت أنها نشأت وسط عائلة ثرية وصارمة خلقت في أولادها روح الشغف للعمل مع وجوب التقيد بالأخلاقيات وتهيئة عقولنا للتقدم في العمل.