ميرنا وليد - بيروت - نشرت خبيرة التجميل السعودية سارة الودعاني مقطع فيديو لها على حسابها الخاص وتناقله الكثير من المتابعين، ظهرت فيه وهي تنتقد صورها القديمة وبالأخص أنفها.
وقد اعتبر كثيرون انها بدت جميلة ايضا في السابق.
على صعيد آخر كانت قد تحدثت سارة الودعاني مؤخرا عن الأخبار التي انتشرت حول زوجها رجل الأعمال عبد الوهاب السياف وزواجه من امرأة أخرى. ونشرت سارة الودعاني صورة جمعتها بـ السياف على صفحتها الخاصة وقد علقت بالقول: "الله يحفظنا لبعض، و يديمنا حبيبين وزوجين وصديقين للأبد .. أجمل أقداري وألطفها".
كانت هذه تفاصيل خبر صور قديمة لسارة الودعاني..وهكذا كانت ردّة فعلها-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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