الشامي برسالة لهؤلاء..من يحاربه؟

ميرنا وليد - بيروت - أحدث الفنان الشامي جدلا كبيرا بين المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد توجيهه رسالة لافتة كتبها عبر حسابه الخاص، قائلا: "كيف بدكن تحاربو الشامي ب "نمط الشامي" ؟.



وقد تلقى الكثير من التعليقات من قبل المتابعين المحبين له.

وكان خرج الشامي عن صمته، معلناً أن كلماته وألحانه أصبحت متوافرة في السوق بطريقة الذكاء الإصطناعي.

وكتب: "غرقان السوق بسرقة كلماتي والحاني واستخدام صوتي ب Ai ل تضرب الاغاني انا عندي حقوق ملكية محمية عالمياً ومع ذالك ، انا مش رح سكّر ولا لاحق اي حدا انا شايفها فرصة ليصعد جيل موسيقي جديد بنمط موسيقي جديد ، اخد سنين من عمري عم ابنيه موفقين جميعاً ، مش رح كون اناني بالفن ، بيهمني هالجيل يحصّل فرص جديدة وجميلة ، ورح كون من اول الداعمين حب وحنان".

