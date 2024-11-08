ميرنا وليد - بيروت - أحدث الفنان الشامي جدلا كبيرا بين المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد توجيهه رسالة لافتة كتبها عبر حسابه الخاص، قائلا: "كيف بدكن تحاربو الشامي ب "نمط الشامي" ؟.
وقد تلقى الكثير من التعليقات من قبل المتابعين المحبين له.
وكان خرج الشامي عن صمته، معلناً أن كلماته وألحانه أصبحت متوافرة في السوق بطريقة الذكاء الإصطناعي.
وكتب: "غرقان السوق بسرقة كلماتي والحاني واستخدام صوتي ب Ai ل تضرب الاغاني انا عندي حقوق ملكية محمية عالمياً ومع ذالك ، انا مش رح سكّر ولا لاحق اي حدا انا شايفها فرصة ليصعد جيل موسيقي جديد بنمط موسيقي جديد ، اخد سنين من عمري عم ابنيه موفقين جميعاً ، مش رح كون اناني بالفن ، بيهمني هالجيل يحصّل فرص جديدة وجميلة ، ورح كون من اول الداعمين حب وحنان".
كانت هذه تفاصيل خبر الشامي برسالة لهؤلاء..من يحاربه؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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