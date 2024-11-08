شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الإعلامية جيلان حمزة شقيقة كاريمان حمزة والان مع تفاصيل الخبر

رحلت عن عالمنا الإعلامية والروائية جيلان حمزة، وهى ابنة الدكتور عبد اللطيف حمزة مؤسس معهد الدراسات الإعلامية، وكلية الإعلام بجامعة القاهرة، وشقيقة الإعلامية الراحلة كاريمان حمزة.

الراحلة جيلان حمزة هي كاتبة، وصحفية، وروائية، وإعلامية مصرية تخرجت فى كلية الإعلام بجامعة القاهرة، ثم حصلت على درجة الماجستير ثم درجة الدكتوراه في الإعلام من جامعة الزقازيق عن أطروحة بعنوان "تأثير التليفزيون على النشء والشباب".

كتبت جيلان حمزة أول رواية لها وهي في عمر السابعة عشرة، وحملت روايتها الأولى عنوان قلب بلا قناع، ثم كتبت رواية اللعبة والحقيقة ونالت عنها جائزة الأدباء الشبان، وعقب وفاة والدها رشحها عبدالقادر حاتم وزير الإعلام المصري آنذاك للعمل كمذيعة في التليفزيون المصري، فأخذها عبد الحميد يونس رئيس التليفزيون المصري في ذلك الوقت إلى الأستوديو، وبدأت مشوارها مع العمل الإعلامي حيث قدمت عددًا من البرامج التليفزيونية الشهيرة والناجحة مثل برنامج في المرآة، وبرنامج كشكول الذي كانت تخرجه نعمات رشدى ويعده عبد الستار الطويلة الكاتب الصحفي بجريدة روز اليوسف، وبرنامج اختبر معلوماتك، وبرنامج فن وأدب، وبرنامج المجلة الثقافية، وبرنامج كانت أيام الذي استمر عرضه خلال شهر رمضان على مدى عشرين عامًا، وبرنامج بين السطور، وغيرها، كما عملت لبعض الوقت بعدد من المحطات الإذاعيّة كان من بينها إذاعة صوت العرب، وإذاعة مونت كارلو الدولية، وغيرها.