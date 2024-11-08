شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم مصر.. 5 دول تشارك بالدورة الثامنة من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوى والان مع تفاصيل الخبر

يشارك بالدورة الثامنة من مهرجان أيام الشارقة للمسرح الصحراوى، الذى تقيمه دائرة المسرح بالشارقة برئاسة الفنان أحمد بو رحيمة، والذى من المقرر إقامته فى شهر ديسمبر المقلب، 5 دول عربية وهم "مصر، الأردن، الإمارات، موريتانيا، تونس".

يذكر أن فكرة المهرجان ترتكز على احتفاء وإيمان عميق بغنى وثراء الثقافة الصحراوية، هذه الثقافة الحيوية التى لطالما ألهمت أسفار الرحالة، وقصص الرواة، وألوان الرّسامين، بفضائها الواسع، وامتداداتها اللامحدودة، برمالها وكثبانها ووديانها وعمارتها وناسها وعاداتهم وتقاليدهم في شتى أحوالهم بين الاستقرار والانتقال.

ويسعى مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوى إلى استكشاف الصلات بين أشكال التعبير الأدائى والسردى التى تعمر الصحراء وفن المسرح، مسترشداً بتوجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، نحو مضاعفة الجهود لجعل تجربة المسرح في البلاد العربية فاعلة ومؤثرة ومتجددة، وذلك بمواكبة كل ما تشهده حياتنا من شواغل وأسئلة وتطلعات، أو من خلال اقتراح سبل وحلول إبداعيّة جديدة، تقرأ الحاضر وتستشرف المستقبل.