شكرا لقرائتكم خبر عن حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولى للطفل العربى بأكاديمية الفنون الأحد والان مع تفاصيل الخبر

يقام حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولى للطفل العربى فى دورته الثانية برئاسة الدكتورة داليا همام (دورة الفنان الكبير عبد المنعم مدبولى)، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة العاشرة صباحا، بقاعة ثروت عكاشة بأكاديمية الفنون، وذلك بحضور الدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية والرئيس الشرفي للمهرجان، وعدد قيادات وزارات التعليم والثقافة والشباب والرياضة.

ويشهد حفل افتتاح المهرجان تكريم عدد من رموز الإبداع الفنى للطفل من كتّاب وفنانين ومخرجين، وهم الفنان القدير رشوان توفيق، وسيقدم تكريمه الكاتب محمد بهجت، وتكريم الفنان القدير أحمد ماهر، الفنان القدير عزت زين، الكاتب المسرحي محمد عبد الحافظ ناصف، المسرحي الإماراتي خليفة التخلوفة"، وذلك عن مجمل أعمالهم، وتقديرا لمسيرتهم الفنية الكبيرة، وتقدمهم الفنانة نورهان.

وبعد الانتهاء من مراسم الحفل يتم تقديم أول عروض المهرجان، وهى مسرحية "لبيب" إنتاج إدارة ناشئة دبا الحصن بالشارقة، دراماتورجية وإخراج محمد ملكاوي، وتدور حول محاولة المخترع "منير" إيجاد علاج لفيروس خطير يهدد العالم، بمساعدة روبوت يدعى "لبيب"، والهدف الرئيسي هو حماية ابنه "وطن" الذي يمثل رمزاً للوطن الإماراتي، مسلطة الضوء على أهمية بقاء العقول النيرة في أوطانها لخدمة مجتمعاتها.

جدير بالذكر أن الدورة الثانية من مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي تحمل اسم الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي، وستقام في الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر 2024، برئاسة الدكتورة داليا همام، والرئيس الشرفي للمهرجان الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ويقام المهرجان تحت رعاية جمعية الفن والثقافة بتاح، بالتعاون مع ادارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة والرعاية الأدبية لوزارة الثقافة المصرية ورعاية وزارة الشباب والرياضة.