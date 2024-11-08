أنجي خوري تتخلى عن حجابها من جديد.. وصورة تثير الجدل!

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة للمغنية السورية المعتزلة أنجي خوري، وقد ظهرت بشعرها ومن دون حجاب.

وجاء في التعليق أن أنجي تخلت عن حجابها، بعد أن كانت أخذت قراراً بالتقرب من الدين، إلا أنه لم يعرف ما إذا كانت الصورة قديمة أو لا.

وكانت كشفت أنجي خوري التي تعيش حالياً في ألمانيا، عن تدهور وضعها المادي، وعن استغلال البعض لها بهذه الحالة، لناحية أنهم يعرضون المساعدة ولا ينفذون الأمر.

وفي التفاصيل، نشرت أنجي على صفحتها صورتين جديدتين لها بالحجاب، وكتبت تعليقاً: "ما تشوفو اني عم اتضحك ومبسوطة لا والله بالعكس كتير متضايقة ومقهورة بس بحالتي لمادية مو منيحة ابدا ووقت عم احكيه عن حالتي بيجوني عالم مرضين نفسيا بيتضحكو علي بقلولي رح نساعدك واخر شي بكونو عم يكزبو وبس بدهم يحكوني ربي لا يسمحن ... الي الله".

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