شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تصوير مشاهد فيلم "Silver Spoon" فى دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق عمل فيلم "Silver Spoon"، والذى يحمل اسم Silver Spoon in Dubai، التصوير فى مدينة دبى وذلك وسط الصحراء الخلابة.



استئناف تصوير الفيلم

ويشهد الفيلم عودة الممثل بافيل بريلوتشني لتجسيد شخصية "إيجور سوكولوفسكي"؛ فيما يُعهَد بإخراج الفيلم للمخرج إيجور تشيتشكنوف الذي أخرج المسلسلين التليفزيونين Lada Gold، وWelcome Back!، وفيلم Yolki 11.



مشاهد الفيلم

وتدور أحداث الجزء الثالث من السلسلة الشهيرة حول "إيجور"، الذي يعيش حياة سعيدة هادئة مع ابنته "سونيا"، والتي تؤدي دورها الممثلة فيتاليا كورنيينكو، في مدينة سوتشي الروسية حتى يقرر صديقه المقرّب الانتقال إلى دبي بحثاً عن الثراء، مما يورط إيجور في عملية احتيال دولية تقلب حياتهم رأساً على عقب.