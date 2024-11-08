شخصية "خولة" في "العميل" إقتربت من نهايتها.. وهذه التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - من المعروف أن مسلسل "العميل" هو النسخة المعربة من مسلسل "في الداخل"، وأن الأحداث تسير كما حدثت في النسخة الأصلية.



وبحسب العمل، إن لم يكن قد طرأ عليه أي تغيير، فإن نهاية شخصية "خولة"، التي تجسدها الممثلة السورية رشا بلال، إقتربت، ومن المفترض أن تكون على يد شخصية "كمال"، الذي يجسد شخصيته الممثل اللبناني عبدو شاهين.

وبحسب المعلومات أيضاً، ستأتي نهاية شخصية "خولة" فوراً بعد معرفتها بأن "وسام"، الذي يجسد دوره الممثل اللبناني وسام فارس، و"أمير" الذي يجسد دوره الممثل سامر إسماعيل، هما شقيقان.