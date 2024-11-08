ميرنا وليد - بيروت - تألقت مقدمة البرامج اللبنانية أنابيلا هلال في إطلالتها على متابعيها، من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بغاية الأناقة، من مدينة كومو الإيطالية.
إرتدت أنابيلا توب ضيقة بتصميم الزيبرا، بكمين طويلين، وتنورة قصيرة وضيقة من نفس التصميم، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.
وكانت نشرت أنابيلا هلال مجموعة صور لها من إيطاليا، وخطفت الأنظار بإطلالتها، إذ ارتدت فستاناً باللون الأسود، من "Elisabetta Franchi"، يبلغ سعره 850 دولار تقريباً.
وجاء فستان أنابيلا بقصة طويلة تلامس الأرض، وضيقة تعانق الجسد، وبدون أكمام، مع حمالات رفيعة، ومكشوف الصدر، وبثلاث فتحات تكشف البطن والخصر، وبتفصيل حلقة ذهبية عند الصدر.
كانت هذه تفاصيل خبر أنابيلا هلال تستمتع بوقتها في مدينة كومو الإيطالية.. إليكم إطلالتها المميزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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