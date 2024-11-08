شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عبد المنعم فى صورة مع والده من المستشفى: عاجز عن تخفيف ألم أبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الفنان تامر عبد المنعم متابعيه بالدعاء لوالده من خلال حسابه الرسمى على موقع فيس بوك قائلا: "فى تمام السادسة صباحا رن جرس الباب وعندما استيقظت أدركت أن هناك مصيبة ما تنتظرنى خلف باب الشقة ومع فتحى له أخبرتنى مساعدة والدى أنه سقط فى الحمام ويتألم بشدة".

وتابع تامر عبد المنعم "صعدت مسرعا إلى الطابق الخامس ووجدته متألما بالفعل ولا يستطيع التحرك من وضعية السقوط.. يا له من شعور قاسٍ قد ألم بي.. إنني عاجز عن تخفيف هذا الألم عن والدي الذي طالما كان يخفف عني الألم".

واستكمل أنه أجرى اتصالاته مع الأطباء قائلاً: "انتقلنا إلى المستشفى وقاموا بالفحوصات وعلينا الآن ضبط حالته الصحية حتى نتمكن من إجراء العملية الجراحية لتثبيت كسر مفصل الفخذ.. برجاء الدعاء لوالدى".