فن ومشاهير

تقرير: دى كابريو لا يريد أطفالا من حبيبته.. وبراد بيت ينتظر طفله السابع

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: دى كابريو لا يريد أطفالا من حبيبته.. وبراد بيت ينتظر طفله السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت : شيماء عبد المنعم

الجمعة، 08 نوفمبر 2024 11:49 ص

أكدت تقارير إعلامية أن النجم العالمى ليوناردو دى كابريو لا يخطط لتأسيس عائلة مع صديقته فيتوريا سيراتى، وذلك وفقًا لما نشره موقع "geo.tv".

ويقول التقرير: "فى حين يُصر براد بيت على استقبال طفله السابع من حبيبته إينيس دى رامون، لا يخطط نجم فيلم تيتانيك ليوناردو دى كابريو، للاستقرار مع شريكته الأصغر سناً، فيتوريا سيراتى"، وأضاف التقرير: "بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون الكثير، بدأ ليو مواعدة فيتوريا سيريتى، فى أغسطس 2023، بعد أن انفصل عن حبيبته - آنذاك - جيجي حديد، وهى أيضًا والدة ابنه زين مالك، خاى".

ليوناردو دي كابريو و فيتوريا سيريتي.
ليوناردو دي كابريو و فيتوريا سيريتي.

وبحسب مصدر مطلع لموقع Us Weekly، فإن "ليو لا يريد أطفالًا" مع صديقته الجديدة، التي ورد أنها تخطط لحفل عيد ميلاد الممثل الخمسين في 11 نوفمبر 2024، وبدوره قال مصدر مقرب: "إذا كان هناك أي شخص قريب من الاستقرار مع "ليو" للأبد، فهي صديقته السابقة كاميلا موروني".

وبالإضافة إلى ذلك، أفاد المصدر الثاني أن "ليو انفصل عن كاميلا فقط لأنه شعر بالخوف عندما تحدثت عن رغبتها في إنجاب أطفال"، وبحسب ما ورد، فإن العلاقة الجادة بين الزوجين "انتهت منذ ذلك الحين".

Brad Pitt showed off his new girlfriend Ines de Ramon on the red carpet on Sunday. The two dazzled at the Venice Film Festival as he talked up his new film Wolfs

جدير بالذكر أن ليو وكاميلا ارتبطا عاطفياً لأول مرة في عام 2018 عندما تم رصدهما في أسبن، كولورادو، واستمر تاريخ علاقة الزوجين السابقين لمدة أربع سنوات تقريبًا قبل أن تنتهى علاقتهما مؤخرًا.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements