شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: دى كابريو لا يريد أطفالا من حبيبته.. وبراد بيت ينتظر طفله السابع والان مع تفاصيل الخبر

أكدت تقارير إعلامية أن النجم العالمى ليوناردو دى كابريو لا يخطط لتأسيس عائلة مع صديقته فيتوريا سيراتى، وذلك وفقًا لما نشره موقع "geo.tv".

ويقول التقرير: "فى حين يُصر براد بيت على استقبال طفله السابع من حبيبته إينيس دى رامون، لا يخطط نجم فيلم تيتانيك ليوناردو دى كابريو، للاستقرار مع شريكته الأصغر سناً، فيتوريا سيراتى"، وأضاف التقرير: "بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون الكثير، بدأ ليو مواعدة فيتوريا سيريتى، فى أغسطس 2023، بعد أن انفصل عن حبيبته - آنذاك - جيجي حديد، وهى أيضًا والدة ابنه زين مالك، خاى".



ليوناردو دي كابريو و فيتوريا سيريتي.

وبحسب مصدر مطلع لموقع Us Weekly، فإن "ليو لا يريد أطفالًا" مع صديقته الجديدة، التي ورد أنها تخطط لحفل عيد ميلاد الممثل الخمسين في 11 نوفمبر 2024، وبدوره قال مصدر مقرب: "إذا كان هناك أي شخص قريب من الاستقرار مع "ليو" للأبد، فهي صديقته السابقة كاميلا موروني".

وبالإضافة إلى ذلك، أفاد المصدر الثاني أن "ليو انفصل عن كاميلا فقط لأنه شعر بالخوف عندما تحدثت عن رغبتها في إنجاب أطفال"، وبحسب ما ورد، فإن العلاقة الجادة بين الزوجين "انتهت منذ ذلك الحين".

جدير بالذكر أن ليو وكاميلا ارتبطا عاطفياً لأول مرة في عام 2018 عندما تم رصدهما في أسبن، كولورادو، واستمر تاريخ علاقة الزوجين السابقين لمدة أربع سنوات تقريبًا قبل أن تنتهى علاقتهما مؤخرًا.